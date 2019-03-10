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Гуаидо решил ввести в Венесуэле режим ЧП из-за отключения электроэнергии
В понедельник Гуаидо попросит парламент страны ввести режим ЧП, чтобы обратиться за помощью в связи с длительным отключением электроэнергии, которое привело к гибели людей и многомиллионным потерям для бизнеса
Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным главой государства, в понедельник обратится к Национальной ассамблее с просьбой ввести режим ЧП, пишет El Nacional.

«Я собираюсь просить Национальную ассамблею объявить режим ЧП», — сказал Гуаидо. Он также заявил, что у граждан есть право «выходить на улицы и требовать своих прав». Кроме того, Гуаидо попросил военных внимательно следить за объявлениями и приказами, которые они получат в понедельник, потому что «пришло время сделать шаг».

По словам Гуаидо, из-за отключения электроэнергии, которое началось 8 марта и продолжалось около 60 часов, погибли по меньшей мере 17 человек, а местные предприниматели потеряли около $400 млн.

Политика
Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект Венесуэлы

8 марта без электроснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы, в столице страны перестало работать метро, интернет и сотовая связь работали с перебоями. В Национальной электрической компании (CORPOELEC) заявили, что причиной стал саботаж на ГЭС им. Симона Боливара.

Президент Николас Мадуро обвинил в произошедшем «американский империализм», а Гуиадо заявил, что массовые отключения электроэнергии свидетельствуют о «неэффективности узурпатора». Позже Министерство информации Венесуэлы сообщило, что электроэнергия отключилась из-за кибератаки.

9 марта сообщалось, что на одной из подстанций на окраине штата Боливар произошел взрыв. Власти Венесуэлы пообещали обратиться с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки на энергосистемы страны.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес заявил, что с ноября 2018 года из-за отключений света в стране погибли 79 человек.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Хуан Гуаидо, Венесуэла
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