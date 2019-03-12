В Каракасе заявили о почти полном восстановлении работы электросетей

В Каракасе заявили о почти полном восстановлении работы электросетей

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в стране почти полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщает AVN.

«В настоящее время почти полностью было восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны», — сказал он. По его словам, восстановительными работами «лично руководит» президент страны Николас Мадуро.

Как передает El Comercio, генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб сообщил, что в отношении объявившего себя временным президентом страны оппозиционера Хуана Гуаидо начато расследование из-за проблем в подаче электроэнергии.

7 марта практически все штаты Венесуэлы остались без электричества, в результате погибли более 20 человек, а предприниматели понесли многомиллионные потери. Национальная ассамблея ввела в стране режим чрезвычайного положения, а президент объявил 12–13 марта дополнительными выходными днями в связи с проблемами с энергоснабжением. По словам Мадуро, к случившемуся причастен «американский империализм». Госдеп США заявил, что в отключении электроэнергии и разрухе в стране виноват «некомпетентный режим».