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В Каракасе заявили о почти полном восстановлении работы электросетей

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в стране почти полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщает AVN.

«В настоящее время почти полностью было восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны», — сказал он. По его словам, восстановительными работами «лично руководит» президент страны Николас Мадуро.

Как передает El Comercio, генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб сообщил, что в отношении объявившего себя временным президентом страны оппозиционера Хуана Гуаидо начато расследование из-за проблем в подаче электроэнергии.

7 марта практически все штаты Венесуэлы остались без электричества, в результате погибли более 20 человек, а предприниматели понесли многомиллионные потери. Национальная ассамблея ввела в стране режим чрезвычайного положения, а президент объявил 12–13 марта дополнительными выходными днями в связи с проблемами с энергоснабжением. По словам Мадуро, к случившемуся причастен «американский империализм». Госдеп США заявил, что в отключении электроэнергии и разрухе в стране виноват «некомпетентный режим».

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Накануне Мадуро заявил, что по подозрению в атаке на гидроэлектростанцию им. Симона Боливара задержаны два человека. Атака на национальную энергосистему была произведена посредством кибератаки, электромагнитного импульса и физического воздействия, добавил он.

Теги: Венесуэла, электричество, блэкаут
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