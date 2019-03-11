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Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле
После масштабного отключения электроэнергии, которое затронуло 21 из 23 штатов Венесуэлы, добыча нефти в стране снизилась более чем на 50%, работа предприятий государственной PDVSA остановилась в некоторых регионах
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.

Собеседник агентства не уточнил число предприятий, которые затронул блэкаут. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле упала до 500 тыс. барр. в день по сравнению с 1,1 млн барр. в день в январе. «Работы на основных объектах приостановлены», — сообщила Energy Aspects своим клиентам.

По словам источника агентства, министерство нефти должно уже на этой неделе официально отчитаться об уровне добычи нефти в марте. PDVSA и министерство отказались комментировать Bloomberg информацию о приостановке работы.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на собеседников в нефтяном секторе сообщает, что Венесуэла приостановила экспорт через портовый терминал Хосе. По данным агентства, нефтяные танкеры не покидали Хосе с 7 марта. При этом в начале марта, объемы нефти, экспортируемой PDVSA, еще до проблем с электроэнергией сократились на 40% после введения новых санкций США в январе.

Политика
Гуаидо решил ввести в Венесуэле режим ЧП из-за отключения электроэнергии

7 марта Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) сообщила, что в Венесуэле произошло крупное отключение электричества. Она заявила, что это произошло в результате саботажа на гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Президент Николас Мадуро обвинил в произошедшем «американский империализм», а министр информации Хорхе Родригес сообщил, что отключение стало следствием кибератаки на автоматическую систему контроля ГЭС, отметив, что к этому могут быть причастны США. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. 

Фотогалерея 
Последствия блэкаута в Венесуэле. Фоторепортаж

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, в марте объявивший себя временным главой государства, рассказал, что из-за блэкаута погибли по меньшей мере 17 человек (по словам депутата Хосе Мануэля Оливареса их число выросло до 21), а местные предприниматели потеряли $400 млн. Гуаидо намерен обратиться к парламенту с просьбой ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, добыча нефти
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Последствия блэкаута в Венесуэле. Фоторепортаж
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Гуаидо решил ввести в Венесуэле режим ЧП из-за отключения электроэнергии
Политика
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