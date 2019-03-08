В Турции заявили о работе над решением проблем с поставками F-35 из США

В Турции заявили о работе над решением проблем с поставками F-35 из США

Турция работает над решением проблемы с поставками американских истребителей F-35 из-за контракта на закупку российской системы С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Reuters.

По его словам, американские чиновники объясняют Турции, что продажу F-35 Анкаре будет «невозможно» провести через конгресс. Причина заключается в том, что Турция заключила сделку по покупке российских С-400. Однако Акар подчеркнул, что Турция «пытается создать условия», в которых покупка С-400 не будет влиять на контракт по F-35.

В марте замруководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сообщил, что США «дали понять» Турции: в случае закупки С-400 Вашингтон будет вынужден провести «переоценку» участия Анкары в программе истребителей F-35. Кроме того, соглашение с Россией поставит под угрозу другие военные контракты Анкары и Вашингтона.

На фоне этого заявления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что сделка по С-400 на $2,5 млрд — это «завершенное дело». Позднее в Турции уточняли, что развертывание С-400 в стране начнется в октябре 2019 года.​