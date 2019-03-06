США пригрозили Турции пересмотром сделки по F-35 из-за российских С-400

Госдеп США допустил, что могут поменять участие Турции в программе по истребителям F-35. Это произойдет, если страна не откажется от покупки российских систем С-400

США дали понять Турции, что в случае закупки российской системы ПВО Вашингтон будет вынужден провести «переоценку» участия Анкары в программе истребителей F-35. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, передает Reuters.

«Мы серьезно обеспокоены по поводу заявленных [Турцией] планов приобрести российские ракетные системы С-400. Мы предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке ее участия в программе F-35», — отметил Палладино. Он добавил, что это также создает риски для других возможных сделок по вооружению с Турцией в будущем и для потенциальных санкциям в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти заявил, что рекомендовал бы США не продавать Турции самолеты F-35 от Lockheed Martin, если она не откажется от планов купить у России зенитно-ракетные комлпексы С-400. ​

В конце февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от сделки с Россией и призвал страны НАТО, критикующие его позицию, обратить внимание на то, что Анкара не нарушала условия партнерства с альянсом. США выступали против заключения контракта о поставке российских систем ПВО в Турцию, угрожая отменить поставки истребителей F-15 и F-35, о покупке которых страны договорились ранее.

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