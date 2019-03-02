Общество , 16:49
0
Жореса Алферова похоронят 5 марта на кладбище в Комарово
Нобелевского лауреата академика Жореса Алферова похоронят во вторник, 5 марта, на кладбище в Комарово, сообщили РБК в пресс-службе РАН.
В комитете по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга рассказали, что прощание с Алферовым состоится в тот же день в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной.
Алферов скончался накануне, 1 марта, в Петербурге. По словам главного врача больницы РАН, причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. Президент России Владимир Путин и министр науки и высшего образования Михаил Котюков выразили соболезнования в связи со смертью ученого.