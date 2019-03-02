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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Жореса Алферова похоронят 5 марта на кладбище в Комарово

Нобелевского лауреата академика Жореса Алферова похоронят во вторник, 5 марта, на кладбище в Комарово, сообщили РБК в пресс-службе РАН.

В комитете по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга рассказали, что прощание с Алферовым состоится в тот же день в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной.

Алферов скончался накануне, 1 марта, в Петербурге. По словам главного врача больницы РАН, причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. Президент России Владимир Путин и министр науки и высшего образования Михаил Котюков выразили соболезнования в связи со смертью ученого.

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Алферов был доктором физико-математических наук, он является автором более 500 научных работ и 50 изобретений. В 2000 году академик получил Нобелевскую премию за разработку в полупроводниковой технике. В 1987–2003 годах был директором ФТИ.
Теги: академик, Жорес Алферов, смерть, похороны
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