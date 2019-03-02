В больнице РАН назвали причину смерти Жореса Алферова

Причиной смерти академика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Российской академии наук Олег Чугунов.

«Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 мск», — сказал он.

Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Как сообщил ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, физик перенес криз, но после этого пошел на поправку: «Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально». По словам политика, КПРФ займется организацией похорон.

Жорес Алферов занимался наукой с 1953 года, когда начал работать в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе. В 1970-м Алферов стал доктором физико-математических наук, а 1987-го по май 2003 года был директором ФТИ. Алферов — автор более 500 научных работ и 50 изобретений. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике за разработку в полупроводниковой технике.​



