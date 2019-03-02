Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков выразил соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

«Сегодня Россия и весь мир потеряли великого человека и великого ученого», — сказал Котюков.

«Уникальный ученый, активный общественный и политический деятель, благотворитель и неравнодушный к судьбе своей страны человек, Жорес Алферов стал примером преданности науке для тысяч исследователей, — говорится в заявлении министерства. — Его труды, изобретения и разработки позволили советской и российской науке выйти на качественно новый уровень».

Котюков также назвал Алферова создателем и идейным вдохновителем Санкт-Петербургского академического университета Российской академии наук.