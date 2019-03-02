Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии академика Жореса Алферова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин отметил вклад Алферова в развитие науки в стране и мире, а также гражданскую позицию академика и его роль в общественной жизни России.

Жорес Алферов умер поздно вечером 1 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Причиной смерти академика, по словам главного врача больницы РАН, стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Алферов занимался наукой с 1953 года, тогда он начал работу в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе. В 1970-м он стал доктором физико-математических наук, а с 1987-го по май 2003 года был директором ФТИ.