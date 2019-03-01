Адвокат сообщил об отказе Петросяна платить за квартиру Степаненко

Юморист Евгений Петросян с марта 2019 года не будет платить за квартиру, в которой проживает его бывшая супруга Елена Степаненко, сообщил РБК его адвокат Сергей Жорин.

«С этого месяца Евгений Ваганович прекратит платить за квартиру, в которой проживает Елена Степаненко», — сказал он.

В ноябре 2018 года суд расторг брак Петросяна и Степаненко. При этом артисты продолжают вести судебную тяжбу о разделе совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд руб. Адвокат, представляющий интересы Степаненко, указывал, что артистка намерена отсудить у бывшего супруга 57% имущества, включая его часы и коллекционные книги по оккультизму.

В середине августа адвокат Петросяна говорил, что Степаненко никого не пускает в квартиру, в которой живет. Защита указывала, что даже пристав не может попасть в дом для описи имущества. В октябре стало известно, что опись имущества завершили, позже защита Петросяна представила в суд его уточненную оценку.