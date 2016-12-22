Адвокат сообщил о предъявлении Степаненко прав на часы Петросяна

Актриса Елена Степаненко просит включить в список подлежащего разделу совместно нажитого имущества супругов наручные часы ее мужа, юмориста Евгения Петросяна. Об этом РБК сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Они [Степаненко и ее защита] считают, что его наручные часы — это совместно нажитое имущество. При этом зачем-то готовят документы о том, что ее украшения были подарком, потому что подарки не делятся. Хотя нам и в голову не пришло и не приходило заявить о том, чтобы делить ее какие-то украшения и так далее. Мне кажется, эти обстоятельства очень ярко и характерно показывают скрупулезность Елены Степаненко и комплексность к подходу о разделе имущества», — отметил Жорин.

По его словам, информация о разделе часов вызвала у Петросяна улыбку.

«Понятно, что часы Евгения Вагановича не баснословно дорогие, но имеют какую-то цену. Если это не подарок, а приобретение, которое было сделано в период брака, то это все является совместно нажитым имуществом. Степаненко делит картины, статуэтки и книги по принципу, что все должно ей достаться, по поводу часов они еще не определились, но их зафиксировали. Что вызывает у Евгения Вагановича улыбку», — добавил адвокат.

В начале июля Степаненко подала иск к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Артист подал встречный иск. В начале августа на время бракоразводного процесса суд наложил на имущество обеих сторон обеспечительный арест. Позднее Подмосковное управление Росреестра отказало в аресте имущества Петросяна из-за неправильно составленных документов. По данным источника ТАСС, общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд руб.

По словам одного из сотрудников адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», представляющего интересы Степаненко, она планирует отсудить 57% имущества.

В середине августа адвокат Петросяна сообщил, что Степаненко никого не пускает в квартиру, в которой живет. Защитник отметил, что необходимо провести опись квартиры, однако даже пристав не может в нее попасть, так как Степаненко находится на гастролях. При этой процедуре должны присутствовать обе стороны.