Адвокат Петросяна сообщил об отказе в допуске в квартиру Степаненко

Артистка Елена Степаненко никого не пускает в квартиру, в которой живет, представитель Евгения Петросяна не исключил возможности вскрытия квартиры. Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Защитник рассказал, что необходимо провести опись квартиры, однако даже пристав не может в нее попасть, так как Степаненко находится на гастролях. При этой процедуре должны присутствовать обе стороны.

«Степаненко через своего представителя говорит, что она не пустит адвоката, юриста, а учитывая объем вещей, там должны быть помощники. А вот эта нота выглядит очень удивительно, учитывая, что эта квартира — собственность Петросяна, на него оформлена, там совместно нажитое имущество», — отметил он.

Жорин подчеркнул, что они «категорически» возражают против подобной риторики Степаненко, указывающей, «как и что должно быть». Адвокат отметил, что сегодня пытался договориться о дате и времени проведения описи, однако представитель Степаненко просил их «не провоцировать».

«Какая-то неконструктивная позиция, не направленная на то, чтобы поскорее решить этот вопрос», — добавил адвокат.

По словам представителя Петросяна, если в ближайшее время сторона Степаненко «не изменит свой распорядительно-повелительный тон», то, исходя из графика юмориста, будет направлено уведомление о дне и времени описи.

«И если они в это время не явятся, то придется квартиру вскрыть и проводить все в отсутствие наших коллег», — заключил Жорин. По его словам, речь идет о квартире в Москве, но он отказался уточнить, где именно в столице находится жилплощадь.

Адвокат Степаненко Елена Забралова не ответила на звонки РБК.

4 июля Степаненко подала иск к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Впоследствии Петросян подал встречный иск.

В начале августа суд наложил на имущество обеих сторон обеспечительный арест на время бракоразводного процесса. Однако Подмосковное управление Росреетстра отказало в аресте имущества Петросяна из-за неправильно составленных документов.

Один из сотрудников адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», представляющей интересы Степаненко, рассказал, что она планирует отсудить у бывшего мужа 57% имущества.