Степаненко захотела отсудить у Петросяна коллекцию книг по оккультизму

В рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном артистка Елена Степаненко требует передать ей коллекционные оккультные книги, в том числе «Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка 1910 года выпуска. Об этом РБК сообщил​ адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Она [книга «Оккультизм и сексуальность»], вероятно, особая для Степаненко, она не является особой для коллекции», — отметил он.

Адвокат затруднился назвать стоимость коллекции. «Стоимость книг должна будет определиться в результате оценки. Но Степаненко пока не впускает в квартиру даже опись провести, поэтому назвать книги и их стоимость, наверное, не совсем правильно, потому что они коллекционные, начала прошлого века и даже позапрошлого. Как правило, такая литература на аукционах продается», — пояснил он.



Как Жорин уточнил ТАСС, также Степаненко хочет отсудить книги «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» Альберта Моля 1898 года, «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул» Николая Познанского, «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна 1910 года и «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека 1914 года.

Источник агентства, знакомый со стоимостью книг на аукционе, рассказал, что цена этих изданий может доходить до 3 млн руб.



В середине августа адвокат говорил, что Степаненко просит включить в список подлежащего разделу совместно нажитого имущества наручные часы Петросяна, а также его картины. Как уточнил Жорин, Степаненко готовит документы на свои украшения, в которых указывается, что это подарки.