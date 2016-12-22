Смех сквозь деньги: на чем зарабатывает семья Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян, начавший карьеру еще в 1960-х годах в качестве артиста эстрады, к середине 2000-х стал долларовым миллионером. Согласно впервые составленному в 2005 году рейтингу Forbes с оценкой дохода 50 самых богатых отечественных звезд, годовой заработок бессменного ведущего «Смехопанорамы» (учитывался период с июня 2004 по 31 мая 2005 года) составил $2,1 млн, что обеспечило ему 27-ю строчку в рейтинге. Ранжирование участников списка, как указано в его методологии, обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.
Но уже спустя год зрительский интерес, а также доходы звезд шоу-бизнеса и, как следствие, распределение мест в рейтинге Forbes сильно изменили представители «волны нового юмора» — Comedy Club (проект от участников команды КВН «Новые армяне» — Артура Джанибекяна, Гарика Мартиросяна, Арташеса Саркисяна и других). Телевизионная версия этого проекта начала выходить на телеканале ТНТ с апреля 2005 года, и уже в сезоне 2005/06 составители рейтинга Forbes оценили его доходы в $3,5 млн. Петросян за этот период заработал лишь $1,5 млн и переместился в рейтинге на 49-ю позицию, а спустя год и вовсе выбыл из топ-50 и больше в него не входил.
За 15-летнюю историю существования рейтинга Forbes cупруга Петросяна Елена Степаненко ни разу не становилась его участницей. Юмористы поженились в 1985 году, и, как утверждают собеседники РБК, в семейном бизнесе, так же как и в телепрограммах и шоу, главным всегда был Петросян.
«Все плотно расписано»
Основной доход Петросяну и Степаненко в последние годы приносит концертная деятельность, утверждают источники РБК. На афишные мероприятия (концерты) супругов, по оценке одного из собеседников РБК, приходится около 60% их совокупного заработка, еще порядка 20% приносят неафишные мероприятия (корпоративы, закрытые вечеринки), еще примерно 20% — телепроекты.
По грубым прикидкам, при активном гастрольном графике доходы Петросяна могут составлять до 100 млн руб. в год, Степаненко — вдвое меньше, говорит Глеб Сахрай, гендиректор коммуникационного агентства PRT Edelman Affiliate. Другой собеседник РБК оценил общий доход супругов от всех видов их деятельности в 150 млн руб., добавив при этом, что в 2017 году интенсивность выступлений артистов снизилась: «Возможно, уже был кризис личный».
Выступают Петросян и Степаненко преимущественно в регионах. График концертов Петросяна расписан до января, убедился корреспондент РБК, позвонив представителю артиста и представившись концертным агентством в Санкт-Петербурге. «Все плотно расписано до января, — сказал организатор выступлений юмориста. — В регионы мы на одно мероприятие не выезжаем, минимум — пять. Минимальное количество мест в зале — от 400».
Только в ноябре Петросян планирует дать пять концертов в Ленинградской области и два в Москве — в малом зале Государственного кремлевского дворца и в центре культуры и искусства «Меридиан», указано на официальном сайте артиста. Стоимость билетов на концерты в Москве варьируется от 700 до 5 тыс. руб., следует из предложений на сайте билетного оператора kassir.ru, их даже можно приобрести в рассрочку на три месяца под 0,2% в день.
«Хотя обоих артистов сложно назвать трендовыми, они по-прежнему в состоянии обеспечивать внушительные сборы», — считает Сахрай, добавляя, что одним из факторов такого успеха является «феномен регионов»: «Это большое число городов, недосягаемых в силу удаленности для артистов первого и даже второго эшелонов».
Раздвоение Петросяна
В 2004 году Евгений Петросян со своей командой покинул «Первый канал». Его передачи «Смехопанорама» и «Кривое зеркало», выходившие на «Первом» с 1994 года и с 2002 года соответственно, начал показывать телеканал «Россия» (с 2008 года — «Россия 1»). Петросян заявлял тогда, что его «подсидел» основатель КВН Александр Масляков. Повторы программы «Смехопанорама» выходили на «Первом канале» одновременно с новыми выпусками на «России» до 2005 года, передачи «Кривое зеркало» — до сентября 2006-го.
В феврале 2004 года Петросян направил в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Месяцем позже супруги подали заявки на регистрацию товарных знаков «Евгений Петросян» и «Елена Степаненко». Во всех заявках было указано, что действие товарных знаков должно распространяться на развлекательные телевизионные программы. В 2014 году Петросян продлил на десять лет срок действия только двух торговых марок — юмористических программ. Была ли связана регистрация названий программ с переездом с «Первого канала» на «Россию», ни вещатели, ни Петросян не поясняли. «Смысл регистрации товарных знаков — в пресечении угрозы недобросовестной конкуренции от двойников», — предполагает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.
Опрошенные РБК представители лицензионных компаний сообщили, что Евгений Петросян не предлагал участникам рынка свои товарные знаки.
Старые знакомые
С конца 1990-х — начала 2000-х годов и по настоящее время производством программ с участием Евгения Петросяна и Елены Степаненко занимаются два человека — Вера Якунина и Максим Максимов. Якунина, согласно данным ЕГРЮЛ, является учредителем и директором автономных некоммерческих организаций (АНО) «Телекомпания «Вектор-Русь», «Телекомпания-Эксклюзив», а также соучредителем АНО «Творческое объединение «Три До», которой руководит Максимов. Последний указан как учредитель АНО по развитию телеиндустрии «Телекомпания «Ритм» (директор — Якунина) и «Телекомпания-ТВМ» (руководит Максимов), зарегистрированных по одному и тому же адресу в Огородном проезде в Москве.
Программу «Смехопанорама» в разное время выпускали «Вектор-Русь» и «Ритм», следует из ее выходных данных. Они же являются производителями программы «Смех с доставкой на дом», которая выходит на телеканале «ТВ Центр». С этим каналом «Вектор-Русь» и «Ритм» связывают контракты и по другим передачам: в 2015 году между «Вектор-Русь» и каналом было четыре контракта на 7 млн руб., в 2016-м — семь на общую сумму почти 9,9 млн руб. В рамках этих соглашений канал получил право на использование аудиовизуальных произведений «На двух стульях», «Трудно быть смешным», «Новый год с доставкой на дом» и других. Между телекомпанией «Ритм» и «ТВ Центр» в 2017 году было заключено девять контрактов, в том числе на показ в эфире 24 выпусков передачи «Смех с доставкой на дом», на общую сумму 32,9 млн руб., в 2018 году — еще четыре контракта на 25,4 млн руб.
Программу «Кривое зеркало», выходившую в эфире «Россия 1» до января 2013 года, в начале 2000-х годов выпускало творческое объединение «Три До», а впоследствии — «Телекомпания-ТВМ» и «Эксклюзив». Пришедшую на смену «Кривому зеркалу» программу «Петросян-шоу» производит ТВМ.
Исследовательская компания KVG Research по просьбе РБК подсчитала, какой объем контента эти продакшены выпускали в последние годы. В 2015 году в эфире трех вещателей — «Россия 1», «ТВ Центр» и «Россия К» (ранее канал «Культура») — вышло 3,7 тыс. минут (в подсчетах учитывались как премьеры, так и повторы) производства «Вектор-Русь». В 2016 году продакшен не готовил программы для «Россия К», но увеличил объемы поставок контента двум другим вещателям — до 4,3 тыс. минут. У «Телекомпания-ТВМ», которая сотрудничала только с каналом «Россия 1», данный показатель в 2015 году составил 619 минут, в 2016 году — 1035 минут. Тот же канал показал в своем эфире в 2015 году 1,3 тыс. минут, а в 2016-м — 1,4 тыс. минут контента, произведенного «Эксклюзивом».
Указанные АНО связаны с Петросяном, утверждают несколько собеседников РБК. Однако официально эта связь никак не прослеживается. Не имеют отношения к ним и учрежденные еще в 2001 году юмористом, а также соратником Петросяна Валерием Шейным региональный общественный фонд поддержки отечественной юмористики «Дом юмора» и жилищно-строительный кооператив «Улыбка москвича». Кроме того, в регистрационных карточках товарных знаков «Смехопанорама» и «Кривое зеркало», принадлежащих Евгению Петросяну, никаких лицензионных договоров не упомянуто, обратил внимание Анатолий Семенов.
«Но роялти по авторским правам могут выплачиваться не только по лицензионным договорам, но и по соглашению автора с продакшеном. Такие договоры не подлежат государственной регистрации в отличие от распоряжений правом на товарный знак», — добавил Семенов, предположив, что именно по такой схеме продакшены и могут взаимодействовать с Петросяном. Не исключила такую версию и генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, отметив, что отчисление роялти широко распространено во всем мире. «Сама схема такой работы возможна: они, являясь авторами, вносят свою лепту, не получая зарплату за участие, но получают роялти от продаж на телевизионные каналы. Как авторы они могут получать роялти и как артисты — еще и гонорар», — пояснила Сумачева.
Представитель пресс-службы ВГТРК отказался от комментариев.
Максим Максимов заявил РБК, что «все его взаимоотношения с партнерами по телевизионному бизнесу являются предметом коммерческой тайны». Связаться с Верой Якуниной и Еленой Степаненко на момент публикации не удалось. Представитель «ТВ Центра» также отказался от комментариев. PR-менеджер Петросяна на момент публикации не ответил на запрос РБК.
«Привет из 1990-х»
Схема с регистрацией продакшена в качестве некоммерческой организации не слишком распространена на рынке, утверждают владельцы и топ-менеджеры продюсерских компаний, опрошенные РБК. Аналогичную схему использует разве что продюсер другого юмористического «хита 1990-х» — «Аншлага» — Александр Достман, напомнили собеседники РБК. Производитель этой программы — учрежденный Достманом в 1994 году культурный фонд АРТЭС.
«Петросян был одним из участников «Аншлага» и сотрудничал с Достманом. Возможно, у него он и перенял этот опыт, — предположил один из владельцев продюсерской компании. — А сейчас работает как работал, по старинке. Это такой привет из 1990-х. Очевидной выгоды с точки зрения бизнеса у такой схемы нет».
Некоммерческая организация — это самая удобная и неконтролируемая форма собственности, указывает собеседник РБК на медиарынке. С ним соглашается Максим Оленичев, руководитель юридической службы Клуба юристов некоммерческих организаций. По словам эксперта, с одной стороны, некоммерческие организации отчитываются о своей деятельности перед Минюстом и их отчеты должны быть в свободном доступе на сайте ведомства. «Но с другой — там, как правило, есть информация только о расходах таких организаций. Отчетность о своих доходах НКО, как и коммерческие организации, предоставляют в Федеральную налоговую службу. Та, в свою очередь, может сделать эту информацию публичной через три года. А может и совсем не публичить», — поясняет Оленичев.
По итогам прошлого года четыре из пяти АНО, выпускающих программы Петросяна и Степаненко, оказались убыточными.
- Прибыль (32 тыс. руб.) показало лишь творческое объединение «Три До» (выручка по РСБУ в 2017 году — 17,5 млн руб.).
- Выручка «Вектор-Русь» в 2017 году составила 344 тыс. руб., чистый убыток — почти 4,5 млн руб.
- Выручка ТВМ за аналогичный период равнялась 61,9 млн руб., чистый убыток — 2,8 млн руб.
- Выручка «Ритма» в прошлом году составила 43,2 млн руб., чистый убыток — 6,4 млн руб.
- У «Эксклюзива» — тоже чистый убыток 14,1 млн при выручке 26 млн руб.
Годом ранее эти организации получили прибыль, следует из их отчетности. Данных о финансовых показателях за 2016 год нет только у телекомпании «Ритм».
В размещенном на сайте Минюста отчете АНО «Телекомпания-ТВМ» за 2017 год действительно есть только информация о расходах организации. Согласно этим данным, в прошлом году ТВМ потратила на свою уставную деятельность 69,3 млн руб. Основную часть расходов — 66,4 млн руб. — организация направила на оплату материалов и услуг. Расходы телекомпании «Ритм» в прошлом году составили 40,9 млн руб., и, так же как у ТВМ, основные расходы — 38,5 млн руб. — это материалы и услуги. Отчетов телекомпаний «Вектор-Русь», «Эксклюзив», творческого объединения «Три До», а также фонда «Дом юмора» на сайте Минюста нет.
Еще и писатель
Евгений Петросян, как указано на официальном сайте юмориста, является автором семи книг. Это преимущественно сборники выступлений артиста и мемуары, напечатанные с середины 1990-х до начала 2000-х годов. Оценить доход, получаемый Петросяном от писательской деятельности, на момент публикации не удалось: издательства, выпускавшие их, не ответили на вопросы РБК ни о первом тираже, ни о последующих, если таковые были. Как правило, авторское вознаграждение состоит из двух частей, рассказал РБК член правления Ассоциации книгоиздателей России Сергей Симаков. Это единовременная фиксированная выплата (гонорар), размер которой зависит от ряда факторов, в частности известности писателя и тиража первого выпуска. Вторая — процент (роялти) от количества проданных книг в привязке к ее оптовой цене. Размер роялти, по словам Симакова, также зависит от известности автора. Начинающему издательство предложит 5–7%. У уже состоявшегося или, к примеру, если это известная личность, как Петросян, процент от продажи книг может достигать 25%.