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Политика ,  
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Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии
Пакистанские военные говорят о задержании одного из пилотов. Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира
Фото: @ANI / Twitter

Два самолета Военно-воздушных сил Индии были сбиты утром в среду над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана, сообщил в Twitter официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур.

По его словам, один из самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной Индии части региона, сообщил он. «Один индийский пилот задержан военными», — добавил он.

Видео: Kashmir News Trust / YouTube

Видео с одним из сбитых самолетов опубликовано на YouTube.

В МИД Пакистана заявили, что ВВС страны также нанесли удары по невоенным целям с целью продемонстрировать «свои права, волю и возможность защищаться». «Мы не желаем дальнейшей эскалации, но полностью готовы к этому», — говорится в сообщении министерства.

Позже индийские военные ответным огнем сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны, он упал на территории Пакистана, утверждает агентство ANI, не указывая источник информации. По его данным, после этого были приостановлены все внутренние и международные рейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота.

Днем ранее ВВС Индии атаковали позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана. Источники агентства ANI утверждали, что в операции приняли участие 12 истребителей Mirage 2000, которые сбросили бомбы.

Политика
Кашмирский кошмар: насколько вероятна новая индо-пакистанская война

Отношения между странами обострились после теракта, который был совершен 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник протаранил автобус, в котором ехали представители военной полиции Индии, погибли 44 человека.

После него Нью-Дели отозвал своего посла из Пакистана, обвинил Исламабад в поддержке боевиков и потребовал принять меры для борьбы с членами «Джаиш-е-Мухаммад».

Пакистан и Индия оспаривают принадлежность Кашмира — вместо государственной границы между странами в этом регионе провели линию контроля, не имеющую юридической силы. В 2003-м стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако за последний год число вооруженных конфликтов в Кашмире выросло.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Индия, Пакистан, самолеты
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