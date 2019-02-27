Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии

Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии

Пакистанские военные говорят о задержании одного из пилотов. Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира

Фото: @ANI / Twitter

Два самолета Военно-воздушных сил Индии были сбиты утром в среду над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана, сообщил в Twitter официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур.

По его словам, один из самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной Индии части региона, сообщил он. «Один индийский пилот задержан военными», — добавил он.

Видео: Kashmir News Trust / YouTube

Видео с одним из сбитых самолетов опубликовано на YouTube.

В МИД Пакистана заявили, что ВВС страны также нанесли удары по невоенным целям с целью продемонстрировать «свои права, волю и возможность защищаться». «Мы не желаем дальнейшей эскалации, но полностью готовы к этому», — говорится в сообщении министерства.