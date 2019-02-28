СМИ узнали о новой перестрелке на границе Индии и Пакистана

СМИ узнали о новой перестрелке на границе Индии и Пакистана

Пакистан утром 28 февраля обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир, нарушив тем самым режим прекращения огня. Об этом сообщает агентство ANI.

«Индийская армия ответила решительно и эффективно», — отмечает агентство

По данным ANI, перестрелка началась около 06:00 по местному времени (03:30 мск) в округе Пунч и длилась около часа.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир произошел теракт. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции, в результате чего погибли 44 человека.