Кашмирский кошмар: насколько вероятна новая индо-пакистанская война

Индийские ВВС нанесли удары по территории Пакистана — как утверждает Нью-Дели, их целью был лагерь боевиков «Джаиш-е-Мухаммад». Исламабад назвал атаку агрессией. Однако эскалация конфликта не в интересах сторон, говорят эксперты

Индийские солдаты на границе с Пакистаном (Фото: Mukesh Gupta / Reuters)

Индия ответила на атаку смертника

12 самолетов индийских ВВС нанесли удары по территории Пакистана — по лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад»​ («Армия Мухаммеда») в Балакоте. Об этом 26 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале.

Нью-Дели заявляет, что уничтожено около 300 террористов. Лагерем руководит Юсуф Азхар, зять лидера группировки Масуда Азхара. Индийские власти считают его ответственным за угон авиалайнера A300 компании Indian Airlines в 1999 году со 176 пассажирами (включая трех боевиков) и 15 членами экипажа на борту. Заложников отпустили только после того, как Индия выполнила требования террористов — освободила из тюрьмы трех человек, включая Масуда Азхара.

Через несколько часов после атаки​ индийских ВВС пресс-секретарь Министерства обороны Пакистана заявил, что от авиаударов никто не пострадал, никакие объекты на земле не повреждены — поднятые на перехват истребители ВВС Пакистана заставили индийских летчиков прекратить налет. Премьер-министр Пакистана Имран Хан созвал экстренное совещание национального Совета безопасности, на котором обвинил Индию в агрессии и заявил, что Пакистан «должен ответить в любое время и в любом месте по своему выбору».

При этом около двух недель назад смертник подорвал индийский конвой, проходивший через округ Пулвама на западе индийской части Кашмира, в результате погибли более 40 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад».