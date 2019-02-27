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Индия потребовала немедленного возвращения захваченного Пакистаном пилота

Индия резко осуждает публикацию Пакистаном видео допроса пилота своих ВВС и требует его немедленного освобождения. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Ведомство называет публикацию записи нарушением международных норм и подчеркивает, что Пакистан обязан обеспечить безопасность пилота. «Индия также рассчитывает на его немедленное возвращение», — указано в публикации.

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Речь идет о записи, которую ранее 27 февраля опубликовали СМИ Пакистана. На кадрах пилот называет свой личный номер и говорит, что он ранен.

В среду утром в пакистанском воздушном пространстве, по заявлению местных ВВС, были сбиты два военных самолета Индии. Один из пилотов был задержан. Индия заявляла о потере одного самолета, а также о том, что сбила истребитель Пакистана.

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Из-за инцидента в Индии закрыли несколько аэропортов и отменили рейсы в ряд городов. Пакистан заявил, что закрывает воздушное пространство.

Отношения между странами обострились после теракта 14 февраля на спорной территории — в Кашмире. Тогда террорист-смертник протаранил автобус, в котором ехали представители военной полиции Индии, в результате погибли более 40 человек.

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Нью-Дели отозвал своего посла из Пакистана и обвинил Исламабад в поддержке боевиков.

Теги: Пилот, Индия, Пакистан
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