Индия потребовала немедленного возвращения захваченного Пакистаном пилота

Индия резко осуждает публикацию Пакистаном видео допроса пилота своих ВВС и требует его немедленного освобождения. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Ведомство называет публикацию записи нарушением международных норм и подчеркивает, что Пакистан обязан обеспечить безопасность пилота. «Индия также рассчитывает на его немедленное возвращение», — указано в публикации.

Речь идет о записи, которую ранее 27 февраля опубликовали СМИ Пакистана. На кадрах пилот называет свой личный номер и говорит, что он ранен.

В среду утром в пакистанском воздушном пространстве, по заявлению местных ВВС, были сбиты два военных самолета Индии. Один из пилотов был задержан. Индия заявляла о потере одного самолета, а также о том, что сбила истребитель Пакистана.