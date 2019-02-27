СМИ Пакистана опубликовали видео допроса индийского пилота

В Сети появилась видеозапись разговора, предположительно, с пилотом ВВС Индии, чей самолет ранее был сбит. Кадры опубликовало издание Pakistan Today.

На видеозаписи предполагаемый летчик говорит, что его зовут Абхи Ананд, личный номер — 27981. «Я — действующий пилот. Я ранен», — говорит летчик.

Видео: Karachi news / YouTube

В среду утром в пакистанском воздушном пространстве были сбиты два самолета ВВС Индии. Представитель Вооруженных сил Пакистана сообщил, что один из самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй—на подконтрольной Индии части региона. Один из пилотов был задержан. Из-за инцидента в Индии закрыли несколько аэропортов и отменили рейсы в ряд городов. Пакистан заявил, что закрывает воздушное пространство, а также сообщил о приостановке выполнения рейсов в нескольких аэропортах.