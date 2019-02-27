В Индии приостановили выполнение авиарейсов в ряд городов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,76 0,06 EUR Бирж. 74,91 0,07 Brent 65,68 0,71% USD Нал. 66,23 65,43 EUR Нал. 75,38 74,48 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1390 -0,0002 BTC/USD Бирж. 3 919,29 20,99 IMOEX 2 492,54 -0,06% RTSI 1 194,08 0,08% DJIA 26 057,98 -0,13% Nasdaq 7 549,30 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 26 фев, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 26 фев, 12:33
Правительство поручило подготовить проект самой северной железной дороги Бизнес, 12:29 Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире Общество, 12:29 Клишас отказался от дебатов о «запретительных» законах с Гудковым Политика, 12:22 Экс-юрист Трампа доложит конгрессу о «мошеннике и обманщике» в Белом доме Политика, 12:16 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 12:14 В Сети появилось видео заноса самолета на ВПП в Шереметьево Общество, 12:12 В Индии приостановили выполнение авиарейсов в ряд городов Общество, 12:03 СК возбудил дело против следователя СБУ и зампрокурора Украины Общество, 11:58 Запасной руководитель: какого административного директора ищет бизнес Pro, 11:55 Прокуратура Ангарска потребовала возбудить дело из-за сожжения верблюдов Общество, 11:43 В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию Общество, 11:40 Путин дал поручения по реализации мер из послания Федеральному собранию Политика, 11:40 Токен S4FE подешевел в четыре раза за два дня Крипто, 11:39 Евгений Малкин 11-й раз за карьеру забросил 20 шайб за сезон в НХЛ Спорт, 11:27
Общество ,  
0 
В Индии приостановили выполнение авиарейсов в ряд городов

Власти Индии проинформировали авиакомпании о закрытии аэропортов штата Джамму и Кашмир и города Дехрадун штата Уттаракханд. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на представителей нескольких авиакомпаний.

По их словам, рейсы в Джамму, Сринагар, Лех, Амритсар, Патханкот, Чандигарх, Дехрадун и Дхарамсалу приостановлены «до последующего уведомления». Отмечается, что часть рейсов вернули в аэропорты вылета.

Агентство ANI пишет, что выполнение полетов приостановлено в аэропортах Амритсара и Дехрадуна. Источники агентства сообщили, что самолеты, выполняющие международные рейсы, которые проходят в воздушном пространстве Индии и Пакистана, возвращаются в аэропорт вылета или следуют альтернативными маршрутами.

Политика
Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии

Об отмене рейсов в ряд городов на своей странице в Twitter сообщила индийская авиакомпания Vistara. «Из-за ограничений в воздушном пространстве рейсы в и из Амритсара, Сринагара и Джамму в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.

Политика
Кашмирский кошмар: насколько вероятна новая индо-пакистанская война

Накануне ВВС Индии атаковали позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана. 27 февраля над линией контроля между странами в пакистанском воздушном пространстве сбили два самолета ВВС Индии. В МИД Пакистана также заявили, что пакистанские самолеты нанесли удары по невоенным целям, чтобы продемонстрировать «волю и возможность защищаться». Позже индийские военные сбили ответным огнем пакистанский истребитель F-16, который нарушил военное пространство страны.

Теги: Индия, самолеты, авиарейсы
Материалы по теме
Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии
Политика
ВВС Индии уничтожили лагерь боевиков в Кашмире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter