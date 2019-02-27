В Индии приостановили выполнение авиарейсов в ряд городов

Власти Индии проинформировали авиакомпании о закрытии аэропортов штата Джамму и Кашмир и города Дехрадун штата Уттаракханд. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на представителей нескольких авиакомпаний.

По их словам, рейсы в Джамму, Сринагар, Лех, Амритсар, Патханкот, Чандигарх, Дехрадун и Дхарамсалу приостановлены «до последующего уведомления». Отмечается, что часть рейсов вернули в аэропорты вылета.

Агентство ANI пишет, что выполнение полетов приостановлено в аэропортах Амритсара и Дехрадуна. Источники агентства сообщили, что самолеты, выполняющие международные рейсы, которые проходят в воздушном пространстве Индии и Пакистана, возвращаются в аэропорт вылета или следуют альтернативными маршрутами.

Об отмене рейсов в ряд городов на своей странице в Twitter сообщила индийская авиакомпания Vistara. «Из-за ограничений в воздушном пространстве рейсы в и из Амритсара, Сринагара и Джамму в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.