Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring Vostok

Путин не заявлял, что считает оправданным возбуждение дела против Майкла Калви, заявил Песков. «Президент констатировал факты», — заявили в Кремле. О том, что президент России высказал свою позицию по делу, ранее сообщал Bloomberg

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, констатировал факты, а не выражал личное мнение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал», — сказал он в ответ на вопрос о том, действительно ли Путин считает задержание Калви оправданным.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать. Также, по данным Bloomberg, он заявил, что не давал отмашки на арест. При этом, по словам людей, участвовавших во встрече, Путин заявил, что содержание под стражей «иногда оправдано в экономических делах».

Калви задержали 15 февраля, следствие считает, что он убедил одного из акционеров банка «Восточный» принять в счет долга «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд руб. акции компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) на сумму в 3 млрд руб. Реальная стоимость ценных бумаг составила 600 тыс. руб., утверждают в Следственном комитете.