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«Дело Baring Vostok» ,  
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Bloomberg узнал позицию Путина по делу против руководства Baring Vostok
Во время обсуждения дела на закрытой встрече президент сослался на позицию следователей, обвинивших фигурантов в мошенничестве на 2,5 млрд руб., пишет Bloomberg со ссылкой на источники
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Дело против Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела Baring Vostok было возбуждено обоснованно. Такого мнения придерживается Владимир Путин, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

По словам собеседников Bloomberg, свое мнение президент России высказал во время некой закрытой встречи, состоявшейся на прошлой неделе, в ответ на ремарку о том, что это судебное разбирательство может нанести ущерб инвестиционному климату в России. Президент России также отметил, что не стоит игнорировать мнение следователей, считающих, что Калви вместе с другими фигурантами смог похитить 2,5 млрд руб.

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Главу инвестиционного фонда Baring Vostok задержали 15 февраля. 21 февраля ему предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали до 13 апреля. По версии следствия, он убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у «Первого коллекторского бюро» в счет долга на сумму 3 млрд руб. Как считает Следственный комитет, реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб.

Владимир Путин ни разу публично не комментировал дело Baring Vostok.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Вместе с Калви по делу проходят партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

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Ни основатель Baring Vostok, ни другие фигуранты дела вину не признают. Фонд связал дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Инвестиционный фонд также обратился к президенту с открытым письмом, в котором попросил взять это уголовное дело под свой личный контроль. В письме говорится, что уголовное преследование Калви было открыто на фоне корпоративного спора, а также указывается, что суд вынес решение о взятии фигурантов дела под стражу вопреки тому, что в последнее время при рассмотрении дел обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательства суды России практикуют применение мер пресечения, не связанных с арестом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что о письме президенту будет доложено.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, уголовное дело, Владимир Путин
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