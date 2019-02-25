Bloomberg узнал позицию Путина по делу против руководства Baring Vostok

Во время обсуждения дела на закрытой встрече президент сослался на позицию следователей, обвинивших фигурантов в мошенничестве на 2,5 млрд руб., пишет Bloomberg со ссылкой на источники

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Дело против Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела Baring Vostok было возбуждено обоснованно. Такого мнения придерживается Владимир Путин, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

По словам собеседников Bloomberg, свое мнение президент России высказал во время некой закрытой встречи, состоявшейся на прошлой неделе, в ответ на ремарку о том, что это судебное разбирательство может нанести ущерб инвестиционному климату в России. Президент России также отметил, что не стоит игнорировать мнение следователей, считающих, что Калви вместе с другими фигурантами смог похитить 2,5 млрд руб.

Главу инвестиционного фонда Baring Vostok задержали 15 февраля. 21 февраля ему предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали до 13 апреля. По версии следствия, он убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у «Первого коллекторского бюро» в счет долга на сумму 3 млрд руб. Как считает Следственный комитет, реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб.

Владимир Путин ни разу публично не комментировал дело Baring Vostok.