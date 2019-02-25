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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok попросил Путина взять дело против Калви под личный контроль
В инвестфонде указали на то, что уголовное дело против его топ-менеджеров было возбуждено на фоне корпоративного спора, а арест обвиняемых назвали нарушением сложившейся в России практики
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил главу государства ​«взять под личный контроль» уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и нескольких других сотрудников Baring Vostok.

​В документе подчеркивается, что суд вынес решение о взятии обвиняемых под стражу вопреки тому, что в последнее время суды и правоохранительные органы России «сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных» с арестом.

Авторы письма отмечают также, что уголовное дело против топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено «на фоне корпоративного спора» в ПАО КБ «Восточный» — между фондами Baring Vostok с одной стороны и акционерами банка с другой.

Мнение
Сергей Белоусов Вопрос репутации: почему власти стоит вмешаться в «дело Baring Vostok»

Калви был задержан в Москве 15 февраля, на следующий день Басманный суд принял решение об аресте основателя Baring Vostok, которого обвиняют в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По тому же делу задержаны и взяты под стражу еще пять человек, в том числе три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин (все — члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), а также советник предправления Норвик Банка, в прошлом глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

21 февраля уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста.

«Президент отношение к проблеме в целом (не к конкретному случаю) уже обозначил: «Бизнесмены под статьей ходить не должны». Пришла пора единую позицию всех бизнес-объединений, возмущенных происходящим, трансформировать в изменение судебной практики», — написал Титов на своей странице в сети Facebook.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Выступая 20 февраля с обращением к Федеральному собранию, Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», а «при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Baring Vostok, Уголовное дело, криминал
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