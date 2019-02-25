Baring Vostok попросил Путина взять дело против Калви под личный контроль

В инвестфонде указали на то, что уголовное дело против его топ-менеджеров было возбуждено на фоне корпоративного спора, а арест обвиняемых назвали нарушением сложившейся в России практики

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил главу государства ​«взять под личный контроль» уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и нескольких других сотрудников Baring Vostok.

​В документе подчеркивается, что суд вынес решение о взятии обвиняемых под стражу вопреки тому, что в последнее время суды и правоохранительные органы России «сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных» с арестом.

Авторы письма отмечают также, что уголовное дело против топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено «на фоне корпоративного спора» в ПАО КБ «Восточный» — между фондами Baring Vostok с одной стороны и акционерами банка с другой.

Калви был задержан в Москве 15 февраля, на следующий день Басманный суд принял решение об аресте основателя Baring Vostok, которого обвиняют в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).