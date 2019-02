Кипрский офшор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше оценки СК

За акции IFTG, ставшие причиной ареста Майкла Калви, первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн. Следствие оценило их в 600 тыс. руб. Одна из методик дает такую цифру, но стартапы так не оценивают, говорят эксперты

​Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) объемом 2,5 млрд руб., первоначальный инвестор купил за $4,4 млн. Это в 430 раз больше оценки в 600 тыс. руб., которая фигурирует в уголовном деле основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, но и в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка «Восточный».

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного», где у фондов Baring 51,6% акций, проголосовать за соглашение об отступном, предусматривающее прощение кредита ПКБ (также контролируется фондами Baring) в обмен на пакет акций IFTG. Следствие исходит из того, что для этой сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб. Калви обвинения в мошенничестве отвергает.

Речь идет об акциях классов C и D люксембургской IFTG, следует из постановления о возбуждении уголовного дела. Эти бумаги были выпущены за два месяца до фигурирующей в уголовном деле сделки (15 декабря 2016 года) в пользу кипрской Balakus Company Limited, заплатившей за пакет $4,4 ​​млн (256 млн руб. по официальному курсу ЦБ на эту дату), следует из отчетности компании.

Для Balakus специально была проведена допэмиссия инвесторских акций IFTG класса C (566 тыс.) и класса D (6,2 млн). Почти вся сумма пошла в уплату бумаг класса C, на акции класса D пришлось всего $621. В итоге у IFTG оказались $4400621, следует из раскрытия информации. ПКБ не раскрывает, каким образом эти акции оказались позднее в ее распоряжении.

Согласно последней версии устава IFTG, инвестированные в акции класса C и D средства вложены в ITI Group Ltd, ITI Asset Management Holding Ltd, ITI Technologies Ltd, Freedom Tower Assets Limited и Jemmott Investments Limited. Это инвестиции в стартапы группы компаний ITI, специализирующихся на инвестиционной деятельности, брокерских и финансовых услугах, а также в стартап 2can&ibox, предлагающий мобильный эквайринг по банковским картам.