Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok

Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok

Посол Армении в России Вардан Тоганян и глава Альфа-банка Петр Авен подали личные поручительства за обвиняемого по делу Baring Vostok Вагана Абгаряна. Среди поручителей есть также и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев

Вардан Тоганян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Посол Армении в России Вардан Тоганян подписал личное поручительство за партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, который арестован по делу о мошенничестве. Об этом заявил адвокат Рустам Курмаев на заседании Мосгорсуда, который в понедельник должен был рассмотреть апелляцию на арест Абгаряна, передает корреспондент РБК.

Всего за Абгаряна поручились около 40 человек, заявили его адвокаты. Среди них также председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, первый заместитель председателя совета Альфа-банка Олег Сысуев, ​гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, руководитель компании «Альфа-капитал» Андрей Косогов, бывший руководитель блока непромышленных активов энергетики ГМК «Норильский никель» Оник Азнаурян, советник ректора Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян, вице-президент «Яндекса» по корпоративным отношениям Марина Амелина, ​президент компании «Централ партнершип» Рубен Дишдишян, партнер компании Ernst & Young Эрик Хайрапетян, гендиректор «Иви.ру» Олег Туманов и другие. За Абгаряна также поручились многочисленные сотрудники и партнеры Baring Vostok. ​

Кроме того, защита передала суду рекомендательное письмо от председателя правления банка «Тинькофф» Оливера Хьюза.

Следственный комитет России (СК) считает, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви вместе с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group в счет долга в 2,5 млрд руб. При этом стоимость ценных бумаг была завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб., так что сделка нанесла ущерб банку.