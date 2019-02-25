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«Дело Baring Vostok» ,  
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Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok
Посол Армении в России Вардан Тоганян и глава Альфа-банка Петр Авен подали личные поручительства за обвиняемого по делу Baring Vostok Вагана Абгаряна. Среди поручителей есть также и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев
Вардан Тоганян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Посол Армении в России Вардан Тоганян подписал личное поручительство за партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, который арестован по делу о мошенничестве. Об этом заявил адвокат Рустам Курмаев на заседании Мосгорсуда, который в понедельник должен был рассмотреть апелляцию на арест Абгаряна, передает корреспондент РБК.

Всего за Абгаряна поручились около 40 человек, заявили его адвокаты. Среди них также председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, первый заместитель председателя совета Альфа-банка Олег Сысуев, ​гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, руководитель компании «Альфа-капитал» Андрей Косогов, бывший руководитель блока непромышленных активов энергетики ГМК «Норильский никель» Оник Азнаурян, советник ректора Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян, вице-президент «Яндекса» по корпоративным отношениям Марина Амелина, ​президент компании «Централ партнершип» Рубен Дишдишян, партнер компании Ernst & Young Эрик Хайрапетян, гендиректор «Иви.ру» Олег Туманов и другие. За Абгаряна также поручились многочисленные сотрудники и партнеры Baring Vostok. ​

Кроме того, защита передала суду рекомендательное письмо от председателя правления банка «Тинькофф» Оливера Хьюза.

Общество
Baring Vostok попросил Путина взять дело против Калви под личный контроль

Следственный комитет России (СК) считает, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви вместе с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group в счет долга в 2,5 млрд руб. При этом стоимость ценных бумаг была завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб., так что сделка нанесла ущерб банку.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

По делу проходят шесть человек, в том числе основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. Последний объяснял свое преследование корпоративным конфликтом с другой группой акционеров банка «Восточный» во главе с Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. По словам Калви, руководство Baring заподозрило их в сомнительных сделках и инициировало разбирательство в Лондонском международном арбитраже.

За обвиняемых по делу Baring ранее вступились бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, ряд российских и европейских бизнес-ассоциаций, в том числе РСПП. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство о переводе под домашний арест фигурантов дела. Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил его взять дело под личный контроль.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Baring Vostok
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