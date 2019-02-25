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«Дело Baring Vostok» ,  
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Песков пообещал доложить Путину о письме Baring Vostok

В Кремле не знают, видел ли президент России Владимир Путин письмо инвестфонда Baring Vostok, но о нем будут докладывать главе государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту», — сказал Песков.

Песков также заявил, что ему неизвестно, обсуждал ли Путин дело с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Общество
Baring Vostok попросил Путина взять дело против Калви под личный контроль

Ранее Baring Vostok обратился с открытым письмом к Путину, в котором попросил взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви и нескольких сотрудников. 

Теги: Кремль, Владимир Путин, Baring Vostok
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