«Дело Baring Vostok» , 12:38
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Песков пообещал доложить Путину о письме Baring Vostok
В Кремле не знают, видел ли президент России Владимир Путин письмо инвестфонда Baring Vostok, но о нем будут докладывать главе государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«По опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту», — сказал Песков.
Песков также заявил, что ему неизвестно, обсуждал ли Путин дело с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Ранее Baring Vostok обратился с открытым письмом к Путину, в котором попросил взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви и нескольких сотрудников.