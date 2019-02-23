Трамп пообещал применить вето в случае несогласия конгресса с режимом ЧП

Трамп пообещал применить вето в случае несогласия конгресса с режимом ЧП

Если палата представителей конгресса США проголосует против введения в стране режима ЧП для финансирования строительства стены на границе с Мексикой, президент Дональд Трамп воспользуется правом вето, об этом заявил журналистам в Белом доме, передает Associated Press (AP).

«Наложу ли я вето? 100 процентов», — сказал Трамп.

В случае введения режима ЧП, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, то есть до новых выборов главы государства, говорил ранее старший советник президента США Стивен Миллер.

В Белом доме оценивают строительство стены в $8 млрд, $3 млрд из этой суммы власти смогут передать на реализацию проекта с помощью режима ЧП, сообщал телеканал Fox News. Против соответствующей инициативы Трампа готовы проголосовать не только демократы, но и республиканцы, утверждает телеканал.