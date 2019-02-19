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Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе
В суд против Дональда Трампа обратились представители 16 штатов. Они считают незаконным выделение средств на укрепление границы в обход конгресса. Иск подали штаты, которые контролируются левыми политиками
Мексиканский юноша фотографируется на границе с США, в месте, где оканчивается стена (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, сообщает The New York Times. Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс.

Штаты обратились в суд, чтобы защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы, говорится в иске.

«Вопреки воле конгресса, президент под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил чрезвычайное положение в стране и решил перенаправить федеральные средства, выделенные на борьбу с наркотиками, военное строительство и правоохранительные органы для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики», — утверждают истцы.

Коалицию в основном образовали штаты, которые контролируются демократами. Получив большинство в палате представителей конгресса, они заблокировали инициативы Трампа по строительству стены, хотя во время президентства демократа Барака Обамы не возражали против выделения средств для строительства заграждений на границе.

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Стена преткновения: почему в США остановлено финансирование правительства

В лидерах оказались традиционно левые Калифорния и Нью-Йорк, к ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

Ранее два иска против действий Трампа было подано от некоммерческих организаций.

После промежуточных выборов 2018 года левым демократам удалось перехватить большинство в палате представителей. Правые республиканцы удержали большинство в сенате. На первых же заседаниях лидеры нового состава нижней палаты парламента объявили, что не позволят выделять средства на строительство стены.

​Конфликт привел к рекордному в истории США шатдауну правительства, который продолжался 35 дней. Трамп заявлял, что он найдет способ продолжить финансирование строительства стены.

15 февраля он направил письмо спикерам палаты представителей и сената, в котором уведомляет их об объявлении чрезвычайного положения. Президент наделил министра обороны правом «заняться необходимым строительством, чтобы поддержать работу Вооруженных сил и ответить на кризис на южной границе». Как ранее писали многие СМИ, он таким образом разрешил использовать деньги на ст​роительство пограничной стены — своего главного предвыборного обещания.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дональд Трамп, иск в суд, граница
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