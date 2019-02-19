Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе

Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе

В суд против Дональда Трампа обратились представители 16 штатов. Они считают незаконным выделение средств на укрепление границы в обход конгресса. Иск подали штаты, которые контролируются левыми политиками

Мексиканский юноша фотографируется на границе с США, в месте, где оканчивается стена (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, сообщает The New York Times. Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс.

Штаты обратились в суд, чтобы защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы, говорится в иске.

«Вопреки воле конгресса, президент под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил чрезвычайное положение в стране и решил перенаправить федеральные средства, выделенные на борьбу с наркотиками, военное строительство и правоохранительные органы для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики», — утверждают истцы.

Коалицию в основном образовали штаты, которые контролируются демократами. Получив большинство в палате представителей конгресса, они заблокировали инициативы Трампа по строительству стены, хотя во время президентства демократа Барака Обамы не возражали против выделения средств для строительства заграждений на границе.