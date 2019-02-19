Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе

В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, сообщает The New York Times. Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс.
Штаты обратились в суд, чтобы защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы, говорится в иске.
«Вопреки воле конгресса, президент под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил чрезвычайное положение в стране и решил перенаправить федеральные средства, выделенные на борьбу с наркотиками, военное строительство и правоохранительные органы для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики», — утверждают истцы.
Коалицию в основном образовали штаты, которые контролируются демократами. Получив большинство в палате представителей конгресса, они заблокировали инициативы Трампа по строительству стены, хотя во время президентства демократа Барака Обамы не возражали против выделения средств для строительства заграждений на границе.