В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

В случае, если обе палаты конгресса США проголосуют против идеи американского лидера ввести режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой, Трамп применит право вето, сообщил его советник

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода ко власти готов использовать право вето. Его он применит, если конгресс не одобрит инициативу главы государства ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе США и Мексики. Об этом старший советник Трампа Стивен Миллер рассказал в интервью Fox News.

По его мнению, значительная часть пограничной стены, для строительства которой необходим режим ЧП (бюджет на возведение такой конструкции конгрессмены не одобрили), будет готова уже к сентябрю 2020 года — за несколько месяцев до новых президентских выборов в США. Строительство забора на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной программы Трампа в 2016 году. Так американский лидер надеется воспрепятствовать въезду в США нелегальных мигрантов.

​«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.

В целом на строительство стены Белый дом планирует направить $8 млрд. Из них $3 млрд, как указывает Fox News, по мнению администрации Трампа, можно было бы уже передать на реализацию этого проекта с помощью режима ЧП.