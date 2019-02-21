Захарова посоветовала НАТО не нервничать из-за послания Путина

Официальный представитель МИД прокомментировала заявление заместителя официального представителя НАТО Пирса Казалета в отношении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Захарова отметила, что представители стран Запада неоднократно заявляли, что новые российские вооружения не несут угрозы для стран НАТО, называя их «мультиками».

«Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплен?», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что действия России являются лишь ответными мерами на действия альянса, в частности, на расширение НАТО. Она также отметила, что мириться с «агрессивными действиями партнеров» Москва не собирается, подчеркнув, что такие действия России являются лишь ответными мерами на действия альянса, в частности, на расширение НАТО.

«Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств», — отметила представитель российского МИДа.

Ранее заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет сообщал, что заявления президента России Владимира Путина в адрес союзников альянса, прозвучавшие в ходе его послания Федеральному собранию, являются неприемлемой угрозой.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил, что Россия не намерена первой размещать запрещенные ДРСМД ракеты в Европе, но пойдет на такой шаг в случае, если их разместит в регионе другая страна. По словам российского президента, Москва будет вынуждена в таком случае разработать и развернуть вооружения, которые можно использовать не только против территорий, откуда исходит прямая угроза, но и против тех, где находятся «центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов». Путин подчеркнул, что США на протяжении долгих лет прямо и грубо нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Россия не намерена действовать тем же образом.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео 1 февраля объявили о приостановлении Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД. Решение вступило в силу 2 февраля. Через полгода США выйдут из договора, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности. Страны НАТО поддержали решение США приостановить действие ДРСМД в одностороннем порядке.

2 февраля президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре в ответ на аналогичное решение американской стороны. На ​встрече с Путиным министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что американская сторона начала нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 1999 года.

Поводом для выхода США из соглашения стала крылатая ракета 9М729, которую можно запускать при помощи пусковых установок «Искандер-М». Москва же, в свою очередь, считает, что ракета не нарушает положения ДРСМД.