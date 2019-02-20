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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин обвинил приспешников США в «подхрюкивании» американцам

США должны были сказать России, что их не устраивает ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а не использовать «надуманные обвинения» для выхода из соглашения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого вел телеканал РБК.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

«Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают», — сказал президент.

Политика
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении положений ДРСМД в связи с испытаниями новой ракеты 9М729, дальность полета которой, по данным Вашингтона, превышает 500 км. В Москве в ответ говорили, что ее дальность составляет 480 км.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке обязательств американской стороны по ДРСМД. В Вашингтоне заявили, что если Москва в течение шести месяцев не вернется к соблюдению условий договора, это будет означать выход из ДРСМД. Путин тогда сказал, что Россия ответит зеркально, и поручил министру обороны Сергею Шойгу доработать ракету «Калибр» для ее наземного базирования.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года, соглашение предусматривает отказ сторон от производства и испытаний ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности.

Теги: Владимир Путин, ДРСМД
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