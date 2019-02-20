Путин обвинил приспешников США в «подхрюкивании» американцам

США должны были сказать России, что их не устраивает ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а не использовать «надуманные обвинения» для выхода из соглашения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого вел телеканал РБК.

«Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают», — сказал президент.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении положений ДРСМД в связи с испытаниями новой ракеты 9М729, дальность полета которой, по данным Вашингтона, превышает 500 км. В Москве в ответ говорили, что ее дальность составляет 480 км.