В НАТО увидели в послании Путина угрозу «нацелиться на союзников»

В НАТО обратили внимание на заявления президента России Владимира Путина в ходе его послания Федеральному собранию и считают неприемлемыми угрозы в адрес союзников альянса. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет.

«Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы», — сказал Казалет. В НАТО не хотят новой гонки вооружений и призывают Москву вернуться к соблюдению норм, установленных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), добавил представитель альянса.

По его словам, в НАТО оценивают последствия нарушений ДРСМД со стороны России, на которые альянс даст единый и взвешенный ответ. Он уточнил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие.

В послании Федеральному собранию Путин сказал, что Россия не намерена первой размещать запрещенные ДРСМД ракеты в Европе, но пойдет на такой шаг в случае, если их разместит в регионе другая страна.