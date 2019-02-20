Общество , 13:35
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Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
В этом году 15-е по счету послание Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Гостином дворе в Москве. Послушать президента собрались около полутора тысяч человек. Кто посетил послание президента — в фотогалерее РБК.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева) и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф
Глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Татьяна Голикова
Телеведущая Елена Малышева (в центре)
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин (в центре) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев (на втором плане)
Глава Росгвардии Виктор Золотов
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая
Глава МИДа Сергей Лавров (на втором плане) и министр обороны Сергей Шойгу
Вице-премьер Татьяна Голикова
Режиссеры и актеры Никита Михалков и Владимир Машков (слева направо)
Премьер-министр Дмитрий Медведев