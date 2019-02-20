Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

В этом году 15-е по счету послание Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Гостином дворе в Москве. Послушать президента собрались около полутора тысяч человек. Кто посетил послание президента — в фотогалерее РБК.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева) и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер Глава Чечни Рамзан Кадыров Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф Глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Татьяна Голикова Телеведущая Елена Малышева (в центре) Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин (в центре) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев (на втором плане) Глава Росгвардии Виктор Золотов Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая Глава МИДа Сергей Лавров (на втором плане) и министр обороны Сергей Шойгу Вице-премьер Татьяна Голикова Режиссеры и актеры Никита Михалков и Владимир Машков (слева направо) Премьер-министр Дмитрий Медведев