Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой

Мосгорсуд признал законным отказ Тверского суда отпустить правозащитника Льва Пономарева на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Об этом​ РБК сообщили в пресс-службе суда.

8 декабря правозащитница ​Людмила Алексеева умерла в московской клинической больнице №8 в возрасте 91 года.

77-летний правозащитник Лев Пономарев попросил приостановить или прекратить административный арест. Он хотел присутствовать на прощании с Алексеевой, однако Тверской суд отказал в просьбе.

Пономарева арестовали 5 декабря за репост на своей странице в Facebook текста с призывом к несанкционированному митингу в защиту фигурантов «дела «Нового величия». Арест 77-летнего правозащитника раскритиковал Совет по правам человека при президенте, освободить Пономарева просила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.



