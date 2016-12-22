Прощание с Людмилой Алексеевой. Фоторепортаж
Общество, 12:48
0
Прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой
8 декабря 2018 года на 92-м году жизни умерла правозащитница, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. В последние годы она боролась с болезнью. 11 декабря в Москве проходит церемония прощания с Алексеевой
Президент России Владимир Путин и сын главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой Михаил
Прощание проходит в Центральном доме журналиста. Правозащитницу похоронят на Троекуровском кладбище
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Политики Геннадий Гудков (слева) и Дмитрий Гудков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Правозащитник Борис Альтшулер (слева) и журналист, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ Николай Сванидзе
Посол США в России Джон Хантсман (в центре)
Политик Алексей Навальный
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Людмиле Алексеевой был 91 год.