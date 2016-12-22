Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой

77-летний правозащитник отбывает административный арест за репост призыва к участию в несанкционированной акции. Лев Пономарев просил суд отпустить его, чтобы прийти на похороны Людмилы Алексеевой

Лев Пономарев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Тверской суд Москвы отказал правозащитнику Льву Пономареву, отбывающему 16 суток административного ареста, в просьбе присутствовать на прощании с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Об этом говорится в определении суда, сообщили РБК в пресс-службе учреждения.

Свое заявление посетить похороны Алексеевой, которые намечены на 11 декабря, Пономарев направил в Тверской районный суд в минувшее воскресенье. В своем обращении правозащитник просил суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека».

Пономарев был арестован 5 декабря за репост на своей странице в Facebook текста с призывом к несанкционированному митингу в защиту фигурантов «дела «Нового величия». Суд признал Пономарева виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП о повторном нарушении. Ранее в этом году Пономарева уже штрафовали на 10 тыс. руб. за одиночный пикет. Изначально суд вынес в отношении него меру пресечения в виде 25 суток ареста.

Арест 77-летнего правозащитника вызвал критику в Совете по правам человека при президенте России. В СПЧ назвали приговор Пономареву «необъяснимым и позорным». Освободить Пономарева просила и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, направив соответствующее ходатайство в Мосгорсуд. Однако тот не стал отменять решение об аресте, лишь сократив его срок до 16 суток.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. Похороны состоятся 11 декабря. Церемония пройдет в Доме журналиста.