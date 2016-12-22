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Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
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Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
Общество, 20:12
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Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, находящийся под административным арестом, попросил Тверской суд разрешить ему посетить похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на менеджера правозащиты «Открытой России» Полину Немировскую.

«Лев Пономарев сегодня направил заявление в Тверской районный суд», — сказала она. В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон.

Мосгорсуд сократил срок ареста 77-летнему правозащитнику Пономареву
Общество

77-летнего Пономарева арестовали 5 декабря за публикацию на странице в Facebook призыва принять участие в несогласованной акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая прошла 28 октября. Его арест осудил, в частности, СПЧ и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. 7 декабря суд сократил арест Пономарева до 17 суток.

Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. Прощание с ней пройдет в Доме журналиста во вторник, 11 декабря.

Теги: Лев Пономарев , правозащитники , Людмила Алексеева
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