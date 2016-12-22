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Умерла правозащитница Людмила Алексеева
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Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Общество, 20:40
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Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы умерла в Москве. Ей был 91 год
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте.

Информацию о смерти правозащитницы подтвердил РБК журналист Николай Сванидзе.

Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15. Причина ее смерти не называется.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Он подчеркнул, что вплоть до последних дней Людмила Алексеева не прекращала работу. «Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», — сказал Федотов.

«Сказать, что нам будет ее не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», — добавил он.

Людмила Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году. В 1945 году она поступила на исторический факультет МГУ, в 1956 году Алексеева окончила аспирантуру Московского экономико-статистического института. Она была активной участницей диссидентского движения в СССР, занималась распространением самиздата, неоднократно получала предупреждения от КГБ. В 1976 году Алексеева стала одним из соучередителей Московской Хельсинкской группы (МХГ), созданной после подписания при участии СССР в Хельсиники соглашений, закреплявших обязательства стран по соблюдению прав человека. В 1977 году из-за угрозы ареста она была вынуждена покинуть Советский Союз и переехать в США. В Россию Алексеева вернулась уже в 1993 году и через три года была избрана председателем МХГ. До 2008 года она являлась одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

Алексеева, несмотря на свой возраст, неоднократно участвовала в акциях протеста. В декабре 2009 года в ходе акции в рамках «Стратегии-31», в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний, 82-летнюю Алексееву задержали бойцы ОМОНа.

В 2017 году она была удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Дважды (в 2012 и 2013 годах) Алексеева выдвигалась на Нобелевскую премию мира.

Московская Хельсинкская группа (ранее известна как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР) — старейшая из действующих правозащитных организаций России. В 2012 году отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах. Согласно отчетам года, существует за счет пожертвований и средств, выделенных государством на реализацию проектов.

Авторы: Георгий Тадтаев, Егор Губернаторов.
Теги: Людмила Алексеева
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