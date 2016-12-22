Суд в Крыму сократил срок ареста украинского моряка из-за ошибки

Верховный суд Крыма из-за «технической ошибки» суда первой инстанции сократил срок пребывания под стражей для матроса задержанного в Керченском проливе украинского буксира «Яны Капу» Владимира Варимеза. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Киевского районного суда Симферополя изменить, меру пресечения [установить до] 24 января 2019 года», — сказал судья.

Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что командир другого задержанного в Крыму украинского корабля «Бердянск» Роман Мокряк отказался от дачи показаний и потребовал обращаться с собой и своим экипажем как с военнопленными.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля и находящихся на них 24 моряков. Киевский суд Симферополя арестовал моряков на два месяца — до 25 января. Им предъявлено обвинение по ст. 322 УК (незаконное пересечение границы России). Москва заявила о провокации Киева.

После задержания моряков в некоторых регионах Украины объявили военное положение до 26 декабря. Власти Украины не исключили досрочного окончания военного положения в случае нормализации ситуации. 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив в Черное море. МИД России назвал это безответственным. «Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.