МИД ответил на планы Украины провести корабли через Керченский пролив

Заявления Киева о подготовке нового прохода военных кораблей Украины через Керченский пролив безответственны. Такое заявление сделала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на странице министерства в Facebook.

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», — сказала Захарова, назвав провокации «визитной карточкой» украинских властей.

Ранее о том, что власти Украины готовят новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Черное море, заявил в интервью Би-би-си секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — сказал он.

По словам Турчинова, Киев также намерен пригласить к участию в этом проходе западных партнеров, и выразил надежду, что к военным кораблям Украины присоединятся если не корабли НАТО, то хотя бы наблюдатели от альянса.

В конце ноября три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. Погранслужба ФСБ задержала нарушителей, открыв по кораблям стрельбу. Все украинские моряки, находившиеся на судах, были арестованы и перевезены в СИЗО в Москве.

Киев и Москва обвинили друг друга в провокации. В обеих странах возбуждены уголовные дела. В ряде областей Украины было введено военное положение.​