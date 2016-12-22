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Суд арестовал первого задержанного в Азовском море украинского моряка
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Суд арестовал первого задержанного в Азовском море украинского моряка
Конфликт в Азовском море, 16:16
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Суд арестовал первого задержанного в Азовском море украинского моряка
По решению суда Симферополя моряк из Одесской области пробудет под арестом до 25 января
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков. Об этом сообщает ТАСС. По его данным, речь идет о Владимире Варимезе из Одесской области 1992 года рождения.

Варимеза, арестованного до 25 января, обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения). Он вину не признал.

Помимо него суд до конца дня намерен избрать меру пересечения еще 12 украинским морякам (всего были задержаны 24 военнослужащих).

Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море
Политика

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — попытались войти в Азовское море. Как сообщили в российском ФСБ, они без уведомления и специального разрешения вошли в территориальные воды России, не отреагировав на предупреждения российских пограничников. После этого по украинцам открыли огонь, несколько моряков ВМС Украины получили ранения. Все три корабля задержали и отбуксировали в порт Керчи.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Украинская сторона заверила, что переход кораблей был плановый, Москва была заранее осведомлена о нем. В тот же вечер, когда произошел конфликт, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проголосовал за то, чтобы ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. На следующий день решение подписал президент страны Петр Порошенко. Де-факто военное положение ввели на 30 дней, его география ограничилась несколькими украинскими регионами — Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областями.

И Киев, и Москва возбудили уголовные дела по факту случившегося.​

Авторы: Маргарита Девяткина, Анна Трунина.
Теги: Украина , Азовское море
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