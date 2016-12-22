Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка

Адвокат Илья Новиков рассказал, что Роман Мокряк, командир катера «Бердянск» (одного из трех украинских кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе), отказался от дачи показаний.

«Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены», — написал Новиков в Facebook.

По словам адвоката, Мокряк считает, что его экипаж нельзя привлекать к какой-либо ответственности, поскольку моряки выполняли его приказы.

24 украинских моряка были арестованы после того, как 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали два украинских катера — «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в Керченском проливе. По версии ФСБ, они нарушили границу и не отвечали на требования остановиться. Украина считает произошедшее актом агрессии и утверждает, что российской стороне было известно о маневрах.

11 декабря Денис Гриценко, командир группы задержанных кораблей, отказался от дачи показаний и так же, как и Мокряк, заявил, что считает себя военнопленным. Вину Гриценко не признал.