Лидер лейбористов инициировал голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес в британский парламент предложение о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за переноса голосования по Brexit. Об этом политик рассказал в Twitter.

«Для страны неприемлемо ждать еще месяц прежде чем парламент сможет проголосовать по неудачной сделке Терезы Мэй. В связи с этим я внес предложение о вотуме недоверия в парламент», — написал он.

Ранее Мэй объявила о переносе на 14 января 2019 года голосования парламента по документу, определяющему условия выхода Великобритании из Евросоюза. Изначально планировалось, что парламентарии рассмотрят этот вопрос 11 декабря, но премьер-министр отложила голосование. После этого в парламенте предложили вынести Мэй вотум недоверия, но большинство депутатов проголосовали за то, чтобы она сохранила свой пост.

Согласно соглашению, которое Лондон и Брюссель согласовали в середине ноября, на время переходного периода после выхода из ЕС, Великобритания останется в таможенной зоне Евросоюза и не сможет заключать торговые сделки с третьими странами. Кроме того, Лондон не будет принимать участия в работе над общеевропейскими законами. Документ должен согласовать британский парламент, в ЕС заявили, что в случае, если он не будет ратифицирован, Брюссель не пойдет на новую сделку.