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Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании
Политика, 00:10
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Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании
Попытка вынести вотум недоверия Терезе Мэй провалилась. Она получила поддержку большинства консерваторов и сохранила пост премьера Великобритании и лидера правящей партии
Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters )

Внутрипартийное голосование о вотуме недоверия британскому премьеру и лидеру консерваторов Терезе Мэй завершилось. Лишь 117 однопартийцев Мэй проголосовали за то, чтобы вынести ей вотум недоверия, 200 — высказались за то, чтобы она осталась на своем посту, сообщает Reuters.

Для того, чтобы Мэй сохранила свой пост, ей требовалось по меньшей мере 159 голосов в свою поддержку.

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После объявления итогов голосования Мэй заявила, что продолжит свою «обновленную миссию», связанную с выходом Великобритании из ЕС. «После голосования теперь мы должны приступить к работе по реализации Brexit и построению лучшего будущего для этой страны», — сказал британский премьер.

Пережив голосование по вотуму недоверия, Мэй по меньшей мере на ближайшие 12 месяцев получила иммунитет от нового голосования по вотуму недоверия.

Процедура рассмотрения вопроса об отстранении Мэй от власти стала возможной после того, как глава Комитета 1922 года Грэм Брэйди получил необходимые письменные заявления от 48 депутатов-консерваторов в палате общин. Поводом для недовольства в адрес работы премьера стал проект соглашения по Brexit.

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Незадолго до голосования, Мэй выступая перед однопартийцами, заявила, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года. Она также предупредила, что отстранение ее от должности премьера может привести к затягиванию процесса Brexit или даже к его отмене.

Последний раз лидер Консервативной партии уходил в отставку в результате внутрипартийного голосования в 2003 году. Это был Иан Дункан Смит, занимавший в правительстве пост министра по делам труда и пенсий.

Автор: Мария Бондаренко.
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