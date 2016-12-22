Представитель Мэй объяснил перенос голосования по Brexit в парламенте

Голосование по документу, определяющему условия выхода Великобритании из Евросоюза, было перенесено в парламенте страны не для того, чтобы отложить Brexit, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, пишет агентство Reuters.

По его словам, новая дата голосования пока не определена. Сама Мэй объяснила решение о переносе тем, что документ не получил бы нужной поддержки. «Если бы мы продолжили и провели голосование завтра, сделка (по условиям выхода из ЕС. — РБК) была бы отвергнута», — сказала она в парламенте.

Ранее о возможном срыве голосования сообщали агентство Bloomberg и газета The Guardian. По данным собеседников газеты, о том, что документ не получит необходимой поддержки в парламенте, Мэй сообщила кабмину еще утром. Теперь голосование могут перенести на следующую неделю или отложить до января следующего года, отметил источник The Guardian.

Лондон и Брюссель договорились об условиях Brexit в середине ноября. В частности, стороны согласились, что как британцы, так и граждане ЕС смогут до конца переходного периода пользоваться всеми правами на беспрепятственное перемещение и трудоустройство, которые действуют сейчас. Кроме того, до конца переходного периода Лондон останется в таможенной зоне ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. При этом Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.