Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit

Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров о Brexit не будет: на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ. Срыв его ратификации грозит политическим кризисом и отставкой премьера

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Совет ЕС не будет вести с Лондоном повторные переговоры об уступках по процедуре выхода Великобритании из состава союза. Об этом по итогам заседания Европейского совета заявил его председатель Дональд Туск.

По словам Туска, британский премьер Тереза Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, которые возникли при процессе ратификации соглашения о Brexit в британском парламенте. Глава британского правительства попросила ЕС предоставить «дополнительные гарантии», которые позволили бы смягчить условия соглашения и облегчить процесс его одобрения в Палате общин. На это страны ЕС не согласились.

«Европейский совет остается привержен своем заявлениям от 25 ноября 2018 года, в которых он одобрил соглашение о выходе [Великобритании] и одобрил политическую декларацию. Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не намерен вести повторные переговоры», — говорится в заявлении Туска.

Документ, определяющий условия выхода Великобритании из ЕС, был согласован Терезой Мэй в ходе длительных переговоров с Брюсселем. В итоговой версии соглашение предусматривает переходный период для Северной Ирландии, временное сохранение зависимости Британии от ряда общеевропеейских стандартов при одновременном выходе из таможенного и рыболовецкого пространства. Также Лондон выплатит ЕС компенсацию за выход из союза. Противники соглашения утверждают, что оно не в полной мере учитывает интересы Великобритании и требуют либо его смягчения, либо полного разрыва с ЕС без какого-либо соглашения. При этом противники соглашения есть не только в оппозиционной лейбористской партии, настаивающей на сохранении членства в ЕС, но и в консервативной партии, которую возглавляет сама Мэй.

Соглашение должно пройти процедуру ратификации в парламенте. Споры из-за Brexit уже превратились в один из крупнейших политических кризисов в истории Великобритании. Как писала The Daily Mail, голосование по Brexit в палате общин должно было превратить эту неделю в «одну из самых важных в истории британской политики со времен Второй м​ировой войны». Однако голосование, намеченное на 11 декабря, было отложено по решению Мэй. Причиной этого стали разногласия в среде депутатов и неуверенность в том, что ратификация состоится.

Как сообщали источники The Guardian, голосование может быть перенесено на следующую неделю или отложено на начало января.Bloomberg, в свою очередь, отмечал, что если британский парламент откажется ратифицировать соглашение с Брюсселем, Лондон окажется на пути к выходу из ЕС без каких-либо взаимных уступок, что откроет путь политическому хаосу и неразберихе. Это чревато отставкой Терезы Мэй и проведению новых выборов или повторного референдума о Brexit, чего добивается часть лейбористов.