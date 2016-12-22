ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 65,53 EUR Нал. 76,29 74,44 USD Бирж. 66,24 -0,15 EUR Бирж. 75,23 -0,30 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3343,80 -143,10 IMOEX 2378,50 +0,34% RTSI 1129,35 +0,32% Brent 60,31 -0,56% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit
Лента новостей
Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией 04:39, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 04:26, РБК и Экспострой на Нахимовском Умер 30 лет работавший над программой «Время» режиссер Владимир Пролетов 04:16, Общество В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП 04:04, Общество Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit 03:27, Политика Спикер УПЦ ответил на обвинения СБУ в подготовке провокаций 03:22, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 03:00, РБК и Philips WSJ сообщила об уголовном расследовании из-за инаугурации Трампа 02:46, Политика Власти Украины решили снести памятник Суворову в Киеве 02:32, Общество Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon 02:16, Бизнес СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки» 01:52, Бизнес ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга 01:44, Общество В Петербурге клуб подвергся проверке перед концертом рэпера Хаски 01:07, Общество «Зенит» завершил 2018 год тремя поражениями подряд 01:05, Спорт Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива 00:46, Политика Россия в ОБСЕ заявила о поисках в США людей для операций на Украине 00:29, Политика Политтехнологи назвали главные инструменты «новой реальности» на выборах 00:00, Политика «Ростех» продал 75% холдинга «Технодинамика» владельцу «НК Банка» 00:00, Политика В Армении по подозрению в убийстве арестовали российского военного 13 дек, 23:54, Общество «Краснодар» стал вторым вышедшим в плей-офф Лиги Европы российским клубом 13 дек, 23:50, Спорт Экс-жена миллиардера Ахмедова отсудила у бизнесмена вертолет 13 дек, 23:40, Общество Имперские амбиции: как Великая Китайская стена стала подиумом 13 дек, 23:40, Совместный проект В Венесуэле при взрыве на объекте PDVSA пострадали шесть человек 13 дек, 23:35, Общество Полиция убила стрелка из Страсбурга 13 дек, 23:34, Общество Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи 13 дек, 23:14, Общество Лига Европы по футболу. «Славия» — «Зенит». Онлайн 13 дек, 23:00, Спорт «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Вильярреала» 13 дек, 22:55, Спорт Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 13 дек, 22:41, РБК и Huawei
Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit
Brexit, 03:27
0
Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit
Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров о Brexit не будет: на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ. Срыв его ратификации грозит политическим кризисом и отставкой премьера
Фото: Yves Herman / Reuters

Совет ЕС не будет вести с Лондоном повторные переговоры об уступках по процедуре выхода Великобритании из состава союза. Об этом по итогам заседания Европейского совета заявил его председатель Дональд Туск.

По словам Туска, британский премьер Тереза Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, которые возникли при процессе ратификации соглашения о Brexit в британском парламенте. Глава британского правительства попросила ЕС предоставить «дополнительные гарантии», которые позволили бы смягчить условия соглашения и облегчить процесс его одобрения в Палате общин. На это страны ЕС не согласились.

«Европейский совет остается привержен своем заявлениям от 25 ноября 2018 года, в которых он одобрил соглашение о выходе [Великобритании] и одобрил политическую декларацию. Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не намерен вести повторные переговоры», — говорится в заявлении Туска.

Документ, определяющий условия выхода Великобритании из ЕС, был согласован Терезой Мэй в ходе длительных переговоров с Брюсселем. В итоговой версии соглашение предусматривает переходный период для Северной Ирландии, временное сохранение зависимости Британии от ряда общеевропеейских стандартов при одновременном выходе из таможенного и рыболовецкого пространства. Также Лондон выплатит ЕС компенсацию за выход из союза. Противники соглашения утверждают, что оно не в полной мере учитывает интересы Великобритании и требуют либо его смягчения, либо полного разрыва с ЕС без какого-либо соглашения. При этом противники соглашения есть не только в оппозиционной лейбористской партии, настаивающей на сохранении членства в ЕС, но и в консервативной партии, которую возглавляет сама Мэй.

Многотысячный марш против Brexit в Лондоне. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Трудности расставания: что будет с Brexit в случае отставки Терезы Мэй
Политика

Соглашение должно пройти процедуру ратификации в парламенте. Споры из-за Brexit уже превратились в один из крупнейших политических кризисов в истории Великобритании. Как писала The Daily Mail, голосование по Brexit в палате общин должно было превратить эту неделю в «одну из самых важных в истории британской политики со времен Второй м​ировой войны». Однако голосование, намеченное на 11 декабря, было отложено по решению Мэй. Причиной этого стали разногласия в среде депутатов и неуверенность в том, что ратификация состоится.

Тереза Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit
Политика

Как сообщали источники The Guardian, голосование может быть перенесено на следующую неделю или отложено на начало января.Bloomberg, в свою очередь, отмечал, что если британский парламент откажется ратифицировать соглашение с Брюсселем, Лондон окажется на пути к выходу из ЕС без каких-либо взаимных уступок, что откроет путь политическому хаосу и неразберихе. Это чревато отставкой Терезы Мэй и проведению новых выборов или повторного референдума о Brexit, чего добивается часть лейбористов.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Евросоюз , Тереза Мэй
Главное
Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива Политика
Материалы по теме
Трудности расставания: что будет с Brexit в случае отставки Терезы Мэй Политика
Представитель Мэй объяснил перенос голосования по Brexit в парламенте Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter