Лондон утвердил сроки нового голосования по соглашению с ЕС о Brexit

Парламент Великобритании проведет голосование по Brexit на неделе, которая начинается 14 января. Об этом, выступая в палате общин, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передает Reuters.

«Мы намерены вернуться к дебатам относительно важнейшего голосования на неделе, начинающейся 7 января, а само голосование — провести на следующей неделе», — заявила она.

Парламент планировал проголосовать по документу, который определяет условия выхода Великобритании из ЕС, 11 декабря. Однако накануне этого в офисе премьера заявили, что голосование переносится. Мэй объяснила это решение тем, что документ не получил бы нужной поддержки. Она также обратилась к Брюсселю с просьбой провести консультации по условиям выхода из ЕС.

14 декабря председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Совет ЕС не будет вести с Лондоном повторные переговоры об уступках по процедуре выхода Великобритании из состава союза.

Документ, который определяет условия выхода Великобритании из ЕС и регламентирует дальнейшие отношения между Лондоном и Брюсселем, был согласован в середине ноября, но его должен утвердить парламент. Однако парламентская оппозиция сочла, что Великобритания пошла на слишком большие уступки перед Евросоюзом. Так, на время переходного периода после Brexit Лондон останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. При этом Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.