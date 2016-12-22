Саудовская Аравия отвергла обвинения сената США по убийству журналиста

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что убийство журналиста Джамаля Хашкаджи является преступлением и не отражает политику королевства. Об этом сообщает государственное агентство Саудовской Аравии.

«Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая была основана на необоснованных утверждениях и содержала вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональную и международную роль», — заявили в министерстве.

В МИД Саудовской Аравии добавили, что королевство настроено продолжать развивать отношения с США, однако отвергает обвинения и неуважение к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману и попытки подорвать его статус. Министерство подчеркнуло, что позиция сената США не повлияет на положение королевства в мире и на Ближнем Востоке.

Ранее сенат США принял резолюцию, в которой выразил уверенность в ответственности наследного принца Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи. Сенаторы отметили, что заявления Ер-Рияда касательно смерти журналиста подорвали доверие и уверенность в дружбе между США и королевством. Они также призвали Саудовскую Аравию привлечь виновных в убийстве Хашкаджи к ответственности.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции обвинили 15 саудовцев в его убийстве. Первоначально в Эр-Рияде отрицали его убийство, но позже признали смерть журналиста.

Генпрокуратура Турции утверждает, что Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание консульства. В администрации президента страны также заявили, что к убийству причастен генеральный консул Саудовской Аравии. По данным WP, ЦРУ считают заказчиком убийства журналиста наследного принца королевства. После закрытого брифинга главы ЦРУ сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм заявили, что уверены в причастности принца к преступлению.