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Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство журналиста
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Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство журналиста
Политика, 11:02
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Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство журналиста

Американские сенаторы приняли резолюцию, в которой заявляют, что уверены в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман является ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Документ опубликован на сайте сената США.

Сенаторы подчеркнули, что обманчивые заявления саудовских властей касательно смерти журналиста подорвали доверие и уверенность в дружбе между Вашингтоном и Эр-Риядом, они призывают Саудовскую Аравию привлечь виновных в убийстве Хашкаджи к ответственности.

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Общественный деятель и колумнист The Washington Post (WP) пропал 2 октября после того, как зашел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. Власти Турции вскоре обвинили 15 агентов Саудовской Аравии в его убийстве. Изначально в Эр-Рияде отрицали данные о том, что журналист был убит, но позже признали его смерть.

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По данным WP, заказчиком убийства в ЦРУ считают наследного принца Саудовской Аравии, при этом в Белом доме говорили, что прямых доказательств его причастности к преступлению нет. После закрытого брифинга главы ЦРУ Джины Хэспел сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм заявили, что уверены в том, что ответственность за убийство лежит на принце.

Теги: Сенат США , Саудовская Аравия
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