Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи

Руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в интервью Reuters, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле «очевидно, является соучастником убийства» саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По словам Алтуна, Анкара разочарована отрицательным ответом Эр-Рияда на требование о выдаче лиц, по мнению Турции, причастных к убийству журналиста.​

9 декабря министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр после отказа выдать Турции граждан Саудовской Аравии заявил, что Анкара пока не предоставила Эр-Рияду информацию по делу об ​​убийстве.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября. Он пошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов для заключения брака, после чего его никто не видел. Саудовская Аравия признала смерть Хашкаджи в своем консульстве только 20 октября.

Как утверждает турецкая генпрокуратура, Хашкаджи задушили сразу после того, как он зашел в саудовское консульство, а его тело впоследствии уничтожили. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ убить журналиста поступил с «самых высоких уровней».